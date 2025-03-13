BIST 10.580
DOLAR 36,60
EURO 39,92
ALTIN 3.458,43
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kadınları gizlice görüntüleyip sosyal medyada paylaşıyordu! O sapık yakalanıp tutuklandı

Kadınları gizlice görüntüleyip sosyal medyada paylaşıyordu! O sapık yakalanıp tutuklandı

Diyarbakır'da sokakta kadınların fotoğraf ve görüntülerini gizli şekilde çekip sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan gelen ihbarları değerlendirerek gizli çekim yaptığı kadınların fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri Ş.K'yi evine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede paylaşım yaptığı fotoğraf ve görüntüler tespit edildi.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ş.K, işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
6 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararı Resmi Gazete'de
6 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararı Resmi Gazete'de
Hafta sonu yaz geliyor! İstanbul 25, Ankara 30 dereceyi görecek
Hafta sonu yaz geliyor! İstanbul 25, Ankara 30 dereceyi görecek
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan yıl sonu enflasyon hedefine ilişkin net açıklama
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan yıl sonu enflasyon hedefine ilişkin net açıklama
Uzayda mahbur kalan iki astronota kötü haber
Uzayda mahbur kalan iki astronota kötü haber
İmamoğlu'ndan Ankara'da toplantı Mansur Yavaş kulisi Aytunç Erkin paylaştı
İmamoğlu'ndan Ankara'da toplantı Mansur Yavaş kulisi Aytunç Erkin paylaştı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen son 4 takım belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen son 4 takım belli oldu
İspanya'da 1.4 milyon yıllık insan kalıntısı bulundu
İspanya'da 1.4 milyon yıllık insan kalıntısı bulundu
Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Osayi Samuel'den dikkat çeken 'sözleşme' açıklamsı
Osayi Samuel'den dikkat çeken 'sözleşme' açıklamsı
Siber Güvenlik Kanun Teklifi, TBMM’de kabul edilerek yasalaştı
Siber Güvenlik Kanun Teklifi, TBMM’de kabul edilerek yasalaştı
Borussia Dortmund geriden gelip çeyrek final biletini kaptı
Borussia Dortmund geriden gelip çeyrek final biletini kaptı
İETT otobüsüyle çarpışan sürücü hayatını kaybetti
İETT otobüsüyle çarpışan sürücü hayatını kaybetti