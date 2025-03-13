BIST 10.661
DOLAR 36,61
EURO 39,87
ALTIN 3.453,93
HABER /  SPOR

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçları belli oldu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçları belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında perde Galatasaray-Onvo Antalyaspor karşılaşmasıyla açılacak.RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.30 Galatasaray-Onvo Antalyaspor (RAMS Park)

15 Mart Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Bellona Kayserispor (Gaziantep)

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor (Mersin)

16.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Gürsel Aksel)

20.30 Fenerbahçe-Reeder Samsunspor (Ülker)

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya Devlet Başkanı Putin, askeri üniforma giyerek Kursk'u ziyaret etti
Rusya Devlet Başkanı Putin, askeri üniforma giyerek Kursk'u ziyaret etti
Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi! Sağlık durumu nasıl?
Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi! Sağlık durumu nasıl?
Afyonkarahisar’da silah kaçakçılarına operasyon! 3 zanlı yakalandı, çok sayıda malzeme ele geçirildi
Afyonkarahisar’da silah kaçakçılarına operasyon! 3 zanlı yakalandı, çok sayıda malzeme ele geçirildi
Sokakta oyun oynayan 9 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı!
Sokakta oyun oynayan 9 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı!
ABD'den Ukrayna hamlesi: "Askeri yardıma yeniden başladık"
ABD'den Ukrayna hamlesi: "Askeri yardıma yeniden başladık"
Çok konuşulacak 'Meral Akşener' iddiası: 'Ekrem İmamoğlu'nun danışmanını MASAK'a şikayet etti'
Çok konuşulacak 'Meral Akşener' iddiası: 'Ekrem İmamoğlu'nun danışmanını MASAK'a şikayet etti'
Hasan Heybetli koğuşunda ölü bulundu
Hasan Heybetli koğuşunda ölü bulundu
Kadınları gizlice görüntüleyip sosyal medyada paylaşıyordu! O sapık yakalanıp tutuklandı
Kadınları gizlice görüntüleyip sosyal medyada paylaşıyordu! O sapık yakalanıp tutuklandı
6 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararı Resmi Gazete'de
6 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararı Resmi Gazete'de
Hafta sonu yaz geliyor! İstanbul 25, Ankara 30 dereceyi görecek
Hafta sonu yaz geliyor! İstanbul 25, Ankara 30 dereceyi görecek
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan yıl sonu enflasyon hedefine ilişkin net açıklama
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan yıl sonu enflasyon hedefine ilişkin net açıklama