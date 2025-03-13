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En çok o şehirde satıldı! TÜİK'ten konut satış rakamları

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
En çok o şehirde satıldı! TÜİK'ten konut satış rakamları

 Türkiye genelinde konut satış sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 112 bin 818 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,1 artışla 112 bin 818'e çıktı. Şubatta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 88,1 artış gösterdi. Ocak 2025'te 212 bin 173 konut satılmıştı.

İstanbul, 19 bin 347 ile şubatta en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 10 bin 791 konut satışıyla Ankara, 6 bin 899 ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 24 konutla Ardahan, 70 konutla Tunceli ve 73 konutla Bayburt olarak sıralandı.

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