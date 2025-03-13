Hepsiburada, kadın girişimciliğini destekleyen çalışmalarını BM toplantılarında paylaştı

Hepsiburada, Birleşmiş Milletler 69'uncu Kadının Statüsü Komisyonu (CSW69) kapsamında New York'ta düzenlenen toplantı ve etkinliklerde kadın girişimciliğini ve kadınları güçlendirmeye yönelik çalışmalarını anlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABD temasları çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hepsiburada tarafından Türkevi'nde iftar organizasyonu düzenlendi.

İftara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin'in yanı sıra Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, yabancı bakanlar ve ABD'deki iş dünyasından Türk kadın temsilciler de katıldı.

Nasdaq Teknoloji Borsası da Hepsiburada'nın kadın girişimciliğine verdiği destekten dolayı Times Meydanı'ndaki dijital panolarında kutlama mesajı yayınladı. "NASDAQ, 62 Bin Girişimci Kadını E-ticarette Güçlendiren Hepsiburada'yı Kutluyor." mesajı, Hepsiburada ve Türk bayrağı görselleri eşliğinde sergilendi.

"Desteklerimizden faydalanan 62 bin kadın e-ticaretle işlerini büyüttü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, Hepsiburada olarak, teknoloji ve dijital kabiliyetlerini kullanarak kadın girişimciler için anlamlı bir etki yaratmaya konusundaki kararlılıklarının altını çizerek, kadın girişimcilerin ailelerine ve topluluklarına ilham verdiklerini belirtti.

E-ticaretin, kadınların yerel pazarların ötesine geçerek ülke geneline ve hatta küresel pazarlara ulaşmasını sağladığına değinen Gökçetekin, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programlarıyla bugüne dek 62 bin kadına ulaştıklarını, 2030'a kadar bu sayıyı 120 bine çıkarmayı hedeflediklerini ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortaklaşa hayata geçirdikleri Türkiye'nin Girişimci Kadınları Protokolü'nün de bu hedefe giden yolda büyük bir katkı sağladığını aktardı.

Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır da kadın girişimcileri desteklemenin sadece bireysel başarı hikayeleri yaratmakla kalmayacağını, aynı zamanda ekonomik kalkınmaya, yenilikçiliğe ve toplumsal dayanıklılığa da katkı sağlayacağını vurguladı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece bir sosyal sorumluluk değil, aynı zamanda ekonomide oyunları değiştiren bir güç olduğuna değinen Tanır, şunları kaydetti:

"Teknoloji ve dijitalleşme, doğru ve kapsayıcı bir şekilde kullanıldığında eşitsizlikleri azaltmada kritik bir rol oynayabilir. Hepsiburada olarak biz de bu anlayışla kadın girişimcilerimizin dijital dönüşüm sürecini desteklemek için Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımızla onların ihtiyacı olan dijital araçları, eğitimleri ve finansal avantajları sunuyoruz. Bu desteklerimizden faydalanan 62 bin kadın e-ticaretle işlerini büyüttü. Bugün platformumuzdaki satıcıların dörtte biri kadınlardan oluşuyor ve toplam satışlar içindeki payları hızla artıyor."