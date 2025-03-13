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Gedik Piliç zor alanlarda 'ecoDrone' yöntemiyle tohum atışı yapıyor

Gedik Piliç zor alanlarda 'ecoDrone' yöntemiyle tohum atışı yapıyor

Gedik Piliç, Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı "Kadın Eliyle Toprağa Kök Salıyoruz" sosyal sorumluluk projesi kapsamında 50 bin kızılçam ve karaçam tohumunu doğaya bırakma etkinliğine devam ediyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlayan ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen etkinlikle geleneksel hale gelen tohum etkinliğini sürdüren şirket, ormanlaştırılması gereken ve ulaşılması zor alanlara "ecoDrone" yöntemiyle tohum atışı yapıyor.

Proje ile Anadolu kadınının üretimine katkı sağlayan tohumlarla ormanlaştırmanın artmasına destek olunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik, Gedik Piliç olarak sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde bu yıl da 8 Mart'ta doğa için emek veren kadınların ellerinden toprağa kök saldıklarını belirtti.

Küresel iklim krizine karşı inovatif çevre teknolojileri geliştiren sosyal girişim "ecording" ile gerçekleştirdikleri işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü daha anlamlı hale getirmek istediklerini kaydeden Gedik, "İklim krizi yüzünden ekonomik ve sosyolojik olarak olumsuz etkilenen Anadolu kadınının üretimine katkı sağladığı 50 bin kızılçam ve karaçam tohumunu doğaya bırakarak, daha yaşanabilir bir dünya, daha yeşil bir Türkiye için ormanlaştırmanın artmasına kadın eli ile destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Tohum atma projesi 5 Mayıs'a kadar devam edecek.

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