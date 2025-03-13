Mourinho'dan, Galatasaray'a ağır sözler: Bu zafer değil, saygısızlık!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi rövanşı öncesinde İngiliz basınına yine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray’a yönelik sert eleştirilerde bulunan Portekizli teknik adam, Türkiye’deki futbol ortamına dair dikkat çeken sözler sarf etti.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile oynayacakları maç öncesinde Sky Sports’a özel açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, Türkiye’de futbolun sadece sahada kazanılmadığını iddia ederken, Fenerbahçe’nin sistematik olarak engellendiğini savundu.

"İNANILMAZ ŞEYLER BULURSUNUZ"

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Mourinho, yaşananları yalnızca sportif rekabet çerçevesinde değerlendirmenin yanlış olduğunu "Burada yaşarsanız ya da derinlemesine araştırmaya çalışırsanız, inanılmaz şeyler bulursunuz. Türkiye’de yaşananlar spor rekabetinin çok ötesinde. Bir şeyler değişmezse Fenerbahçe’nin şampiyon olması imkansız." sözleriyle açıkladı.

"NORMAL ŞARTLARDA LİGDE AÇIK ARA LİDER OLMALIYDIK"

Ligdeki mücadeleye de değinen Mourinho, takımının performansının engellendiğini öne sürerek "Sahada istikrar yakaladık ama herkes biliyor ki burada işler değişmezse şampiyon olmamız mümkün değil. Normal şartlarda açık ara lider olmalıydık ve yarış bitmeliydi. Ama yaşananlar gerçekten çok fazla!" dedi.

"GALATASARAY OYUNCULARININ SAHADA KALARAK KUTLAMA YAPMASI GÜLÜNÇTÜ"

Hakemlerin taraflı davrandığını öne süren Mourinho, Galatasaray’a da göndermede bulunarak "Hakemin Galatasaray'a karşı çok fazla sempati göstermesi nedeniyle bir takımın sahayı terk ettiğini düşünebiliyor musunuz? Bu İngiltere’de mümkün mü? Ancak burada oldu. Daha da gülünç olan, Galatasaray oyuncularının sahada kalıp kutlama yapmasıydı. Bu bir zafer değildi, saygısızlığa uğradığını düşünen bir takım sahayı terk etti." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İÇİN SAVAŞIYORUM"

Mourinho, kişisel başarıdan çok Fenerbahçe’yi düşündüğünü ve bu mücadeleyi kulüp için verdiğini vurgulayarak, "Sekiz şampiyonluk kazandım, elbette dokuza çıkması güzel olurdu ama ben kendimi düşünmüyorum. Fenerbahçe’nin milyonlarca taraftarı var. Yıllardır neden şampiyonluk kazanamadığını sorguluyorum. Burada şampiyonluk kazanmaya çalışmak benim için değil, kulüp ve taraftarlar için anlam ifade ediyor." dedi.

"BU, BİR KULÜBÜN MÜCADELESİYLE ÇÖZÜLEMEZ"

Türk futbolundaki düzenin değişmesi gerektiğini belirten Mourinho, bu sorunun sadece bir kulübün çabasıyla aşılamayacağını belirterek "Bu, yürürlükte olan bir sistemi yok etmeyecek. Burası sizin liginiz. Eğer mevcut durumdan memnunsanız, mutlu olmaya devam edin. Ama yeni öğrendiğim bir kelime var: 'Skandal'. Ve bu ülkede birçok insan bundan hoşlanıyor." şeklinde konuştu.

Mourinho’nun bu sözleri, Türkiye’de geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. PFDK süreci devam ederken, Fenerbahçe cephesinin nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor.