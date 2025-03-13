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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 524'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 524'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 7'si İsrail'in yeni saldırılarında ölen 7'si enkaz altından çıkarılan 9 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte hastanelere 9 kişinin cansız bedeni ile 14 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin cenazesinin de enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 524'e, yaralıların sayısı ise 111 bin 955'e çıktı.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmeyi sürdürüyor.

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