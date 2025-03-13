BIST 10.714
DOLAR 36,61
EURO 39,83
ALTIN 3.465,33
HABER /  EKONOMİ

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 21 milyar 169 milyon lira azalarak 825 milyar 410 milyon liraya düştü.

Abone ol

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 7 Mart haftasında 203 milyar 122 milyon lira artarak 16 trilyon 857 milyar 552 milyon liradan, 17 trilyon 60 milyar 674 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 193 milyar 529 milyon lira artarak 19 trilyon 997 milyar 271 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 122 milyar liraya ulaştı

Tüketici kredilerinin tutarı, 7 Mart itibarıyla 5 milyar 258 milyon lira artarak 2 trilyon 122 milyar 492 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 538 milyar 165 milyon lirası konut, 67 milyar 361 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 516 milyar 967 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 31 milyar 940 milyon lira artarak 2 trilyon 425 milyar 799 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,6 azalışla 1 trilyon 894 milyar 999 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 661 milyar 399 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 233 milyar 600 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar azaldı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 375 milyon lira artışla 339 milyar 114 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 253 milyar 52 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 160 milyon lira azalarak 3 trilyon 701 milyar 174 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 21 milyar 169 milyon lira azalarak 825 milyar 410 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 4,13'ü oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de tıra çarpan otomobil sürücüsü öldü
İzmir'de tıra çarpan otomobil sürücüsü öldü
Fenerbahçe'de maaşı 10 katına çıkarılan Yusuf Akçiçek'in bonservisi belirlendi
Fenerbahçe'de maaşı 10 katına çıkarılan Yusuf Akçiçek'in bonservisi belirlendi
Kaskıyla gelen motosiklet sürücülerine indirim var!
Kaskıyla gelen motosiklet sürücülerine indirim var!
Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili net mesaj! Gereği yapılacak
Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili net mesaj! Gereği yapılacak
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 524'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 524'e yükseldi
CHP'li 4 belediyeye DHKP-C soruşturmasında yeni detaylara ve itirafçı ifadesine ulaşıldı
CHP'li 4 belediyeye DHKP-C soruşturmasında yeni detaylara ve itirafçı ifadesine ulaşıldı
Mourinho'dan, Galatasaray'a ağır sözler: Bu zafer değil, saygısızlık!
Mourinho'dan, Galatasaray'a ağır sözler: Bu zafer değil, saygısızlık!
Orman ürünleri işleme fabrikasında büyük yangın!
Orman ürünleri işleme fabrikasında büyük yangın!
Putin talimat verdi Rus ordusu Kursk'ta hızla ilerliyor
Putin talimat verdi Rus ordusu Kursk'ta hızla ilerliyor
Sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlananlara 988 milyon 334 bin lira ceza kesildi
Sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlananlara 988 milyon 334 bin lira ceza kesildi
Gedik Piliç zor alanlarda 'ecoDrone' yöntemiyle tohum atışı yapıyor
Gedik Piliç zor alanlarda 'ecoDrone' yöntemiyle tohum atışı yapıyor
Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası
Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası