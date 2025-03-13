BIST 10.714
DOLAR 36,61
EURO 39,83
ALTIN 3.465,33
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası rezervlerinde 4 milyar 498 milyon dolarlık artış

Merkez Bankası rezervlerinde 4 milyar 498 milyon dolarlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 7 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 498 milyon dolar artışla 169 milyar 915 milyon dolara çıktı.

Abone ol

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 7 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 45 milyon dolar yükselişle 97 milyar 802 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Şubat'ta 94 milyar 757 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 454 milyon dolar artışla 70 milyar 659 milyon dolardan 72 milyar 113 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 498 milyon dolar artışla 165 milyar 417 milyon dolardan 169 milyar 915 milyon dolara çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
İzmir'de tıra çarpan otomobil sürücüsü öldü
İzmir'de tıra çarpan otomobil sürücüsü öldü
Fenerbahçe'de maaşı 10 katına çıkarılan Yusuf Akçiçek'in bonservisi belirlendi
Fenerbahçe'de maaşı 10 katına çıkarılan Yusuf Akçiçek'in bonservisi belirlendi
Kaskıyla gelen motosiklet sürücülerine indirim var!
Kaskıyla gelen motosiklet sürücülerine indirim var!
Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili net mesaj! Gereği yapılacak
Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili net mesaj! Gereği yapılacak
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 524'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 524'e yükseldi
CHP'li 4 belediyeye DHKP-C soruşturmasında yeni detaylara ve itirafçı ifadesine ulaşıldı
CHP'li 4 belediyeye DHKP-C soruşturmasında yeni detaylara ve itirafçı ifadesine ulaşıldı
Mourinho'dan, Galatasaray'a ağır sözler: Bu zafer değil, saygısızlık!
Mourinho'dan, Galatasaray'a ağır sözler: Bu zafer değil, saygısızlık!
Orman ürünleri işleme fabrikasında büyük yangın!
Orman ürünleri işleme fabrikasında büyük yangın!
Putin talimat verdi Rus ordusu Kursk'ta hızla ilerliyor
Putin talimat verdi Rus ordusu Kursk'ta hızla ilerliyor
Sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlananlara 988 milyon 334 bin lira ceza kesildi
Sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlananlara 988 milyon 334 bin lira ceza kesildi
Gedik Piliç zor alanlarda 'ecoDrone' yöntemiyle tohum atışı yapıyor
Gedik Piliç zor alanlarda 'ecoDrone' yöntemiyle tohum atışı yapıyor