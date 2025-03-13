TurkNet'e siber saldırı bazı müşterilerin kimlik bilgileri çalındı

TurkNet, kuruma ait veri tabanına yapılan siber saldırıda müşterilerin bir kısmının kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini belirterek, saldırının müşterilerin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamadığını bildirdi.

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TurkNet'ten yapılan açıklamada, şirketin kurulduğu günden bu yana güveni, şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve kurumsal yönetişimi en önemli öncelik olarak gördüğü kaydedildi.

Son dönemde, dünyada ve Türkiye'de örnekleri her geçen gün artan siber saldırıların, küresel ölçekte birçok şirketin teknolojik altyapısını hedef aldığı belirtilen açıklamada, TurkNet'e yönelik de benzer bir siber saldırının yapıldığının 11 Mart'ta tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında alınan önlemlere rağmen kuruma ait veri tabanına yönelik bir siber saldırı gerçekleştirildiği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu esnada gerekli teknik ve idari tedbirlerin seviyesi artırılmış, güvenlik sağlanmıştır. Yaşanan hadise sonrası hizmetimizde herhangi bir kesinti ve/veya sorun yaşanmamıştır. İhlale konu olan veri tabanımızda, bir kısım müşterilerimize ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik devre bilgileri, adres, statik IP bilgileri bulunmaktadır."

"Mevcut parolalar güvenle kullanılabilir"

Açıklamada, yaşanan saldırının, müşterilerin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamadığı ve bu bilgilerin uçtan uca güvende olduğu vurgulandı.

Tüm bu girişimlerin sorumlularının tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmaların ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütüleceği belirtilen açıklamada, "Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gerekli ihlal bilgilendirmesi yapılmıştır. An itibarıyla tüm ilave önlemler titizlikle devreye alınmış olup, mevcut parolanızla Online İşlem Merkezimiz ve mobil uygulamamızı güvenle kullanabilirsiniz. Olası gelişmelerde, süreçle ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." denildi.