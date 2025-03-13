BIST 10.724
DOLAR 36,62
EURO 39,78
ALTIN 3.465,48
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

TurkNet'e siber saldırı bazı müşterilerin kimlik bilgileri çalındı

TurkNet'e siber saldırı bazı müşterilerin kimlik bilgileri çalındı

TurkNet, kuruma ait veri tabanına yapılan siber saldırıda müşterilerin bir kısmının kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini belirterek, saldırının müşterilerin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamadığını bildirdi.

Abone ol

TurkNet'ten yapılan açıklamada, şirketin kurulduğu günden bu yana güveni, şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve kurumsal yönetişimi en önemli öncelik olarak gördüğü kaydedildi.

Son dönemde, dünyada ve Türkiye'de örnekleri her geçen gün artan siber saldırıların, küresel ölçekte birçok şirketin teknolojik altyapısını hedef aldığı belirtilen açıklamada, TurkNet'e yönelik de benzer bir siber saldırının yapıldığının 11 Mart'ta tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında alınan önlemlere rağmen kuruma ait veri tabanına yönelik bir siber saldırı gerçekleştirildiği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu esnada gerekli teknik ve idari tedbirlerin seviyesi artırılmış, güvenlik sağlanmıştır. Yaşanan hadise sonrası hizmetimizde herhangi bir kesinti ve/veya sorun yaşanmamıştır. İhlale konu olan veri tabanımızda, bir kısım müşterilerimize ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik devre bilgileri, adres, statik IP bilgileri bulunmaktadır."

"Mevcut parolalar güvenle kullanılabilir"

Açıklamada, yaşanan saldırının, müşterilerin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamadığı ve bu bilgilerin uçtan uca güvende olduğu vurgulandı.

Tüm bu girişimlerin sorumlularının tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmaların ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütüleceği belirtilen açıklamada, "Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gerekli ihlal bilgilendirmesi yapılmıştır. An itibarıyla tüm ilave önlemler titizlikle devreye alınmış olup, mevcut parolanızla Online İşlem Merkezimiz ve mobil uygulamamızı güvenle kullanabilirsiniz. Olası gelişmelerde, süreçle ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın golcüsü Osimhen şampiyonluğa inanıyor
Galatasaray'ın golcüsü Osimhen şampiyonluğa inanıyor
Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasa dışı dinleme davasında karar
Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasa dışı dinleme davasında karar
Aşılama programına "tetanos-difteri-aselüler boğmaca aşısı" eklendi
Aşılama programına "tetanos-difteri-aselüler boğmaca aşısı" eklendi
Merkez Bankası rezervlerinde 4 milyar 498 milyon dolarlık artış
Merkez Bankası rezervlerinde 4 milyar 498 milyon dolarlık artış
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
İzmir'de tıra çarpan otomobil sürücüsü öldü
İzmir'de tıra çarpan otomobil sürücüsü öldü
Fenerbahçe'de maaşı 10 katına çıkarılan Yusuf Akçiçek'in bonservisi belirlendi
Fenerbahçe'de maaşı 10 katına çıkarılan Yusuf Akçiçek'in bonservisi belirlendi
Kaskıyla gelen motosiklet sürücülerine indirim var!
Kaskıyla gelen motosiklet sürücülerine indirim var!
Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili net mesaj! Gereği yapılacak
Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili net mesaj! Gereği yapılacak
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 524'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 524'e yükseldi
CHP'li 4 belediyeye DHKP-C soruşturmasında yeni detaylara ve itirafçı ifadesine ulaşıldı
CHP'li 4 belediyeye DHKP-C soruşturmasında yeni detaylara ve itirafçı ifadesine ulaşıldı
Mourinho'dan, Galatasaray'a ağır sözler: Bu zafer değil, saygısızlık!
Mourinho'dan, Galatasaray'a ağır sözler: Bu zafer değil, saygısızlık!