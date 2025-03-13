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Yalova'da büyük panik! İDO iskeleye çarptı, yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yalova'da büyük panik! İDO iskeleye çarptı, yaralılar var

İstanbul Deniz Otobüslerine (İDO) ait feribot Yalova İskelesi'ne çarptı. Bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Feribottaki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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Yenikapı-Yalova seferini yapan İDO'ya ait Yavuz Sultan Selim Feribotu, henüz bilinmeyen bir nedenle Yalova İskelesi'ne çarptı.

Yolcular yaralandı, araçlarda hasar oluştu

Çarpmanın etkisiyle bazı yolcular hafif yaralandı, feribot ve feribottaki bazı araçlarda hasar oluştu.

Yaralı yolcular, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

İskeleye yanaştırılan feribottaki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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