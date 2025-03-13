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Trabzonspor, Fatih Tekke ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzonspor, Fatih Tekke ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Fatih Tekke ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Tekke ve ekibine, yıllık 30 milyon lira garanti ücret ödenecektir." denildi.

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Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Fatih Tekke ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Fatih Tekke ve ekibi ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Tekke ve ekibine, yıllık 30 milyon lira garanti ücret ödenecektir. Her sezon için garanti ücret artışı, bir önceki sezondaki tutarın yüzde 20 oranında arttırılması suretiyle uygulanacaktır." ifadesine yer verildi.

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