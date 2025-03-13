Kuyumcudan altın alıp eve gelen kadın 8 bıçak darbesiyle öldürüldü, cesedi yakıldı

Çorum'un Kargı ilçesinde yaşlı kadın kuyumcudan altın alıp evine geldikten sonra korkunç şekilde katledildi. Eve giren gaspçılar, kadını 8 bıçak darbesiyle öldürüp altınları aldıktan sonra cesedi yakarak kayıplara karıştı.

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İlçenin Akkise köyünde yaşayan Eşref Kış, teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde eşi Hatice Kış'ın (76) yanmış cesediyle karşılaştı.

İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burada yapılan incelemede 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşılan Hatice Kış'ın cesedinin de yakıldığı belirlendi.

Kış'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüphelilerin, Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile gün içinde ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı bir miktar altını gasbederek evden uzaklaştığı tespit edildi.

Güvenlik güçleri, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.