BIST 10.677
DOLAR 36,61
EURO 39,78
ALTIN 3.465,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kuyumcudan altın alıp eve gelen kadın 8 bıçak darbesiyle öldürüldü, cesedi yakıldı

Kuyumcudan altın alıp eve gelen kadın 8 bıçak darbesiyle öldürüldü, cesedi yakıldı

Çorum'un Kargı ilçesinde yaşlı kadın kuyumcudan altın alıp evine geldikten sonra korkunç şekilde katledildi. Eve giren gaspçılar, kadını 8 bıçak darbesiyle öldürüp altınları aldıktan sonra cesedi yakarak kayıplara karıştı.

Abone ol

İlçenin Akkise köyünde yaşayan Eşref Kış, teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde eşi Hatice Kış'ın (76) yanmış cesediyle karşılaştı.

İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burada yapılan incelemede 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşılan Hatice Kış'ın cesedinin de yakıldığı belirlendi.

Kış'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüphelilerin, Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile gün içinde ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı bir miktar altını gasbederek evden uzaklaştığı tespit edildi.

Güvenlik güçleri, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yalova'da büyük panik! İDO iskeleye çarptı, yaralılar var
Yalova'da büyük panik! İDO iskeleye çarptı, yaralılar var
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Bırak benim diplomamı, mertçe yarış
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Bırak benim diplomamı, mertçe yarış
Trabzonspor, Fatih Tekke ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu
Trabzonspor, Fatih Tekke ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soykırımcıların gözüne bakarak Gazze'nin evlatlarına sahip çıktık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soykırımcıların gözüne bakarak Gazze'nin evlatlarına sahip çıktık
Emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye ödeme yapılacak
Emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye ödeme yapılacak
İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı
İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı
TurkNet'e siber saldırı bazı müşterilerin kimlik bilgileri çalındı
TurkNet'e siber saldırı bazı müşterilerin kimlik bilgileri çalındı
Galatasaray'ın golcüsü Osimhen şampiyonluğa inanıyor
Galatasaray'ın golcüsü Osimhen şampiyonluğa inanıyor
Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasa dışı dinleme davasında karar
Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasa dışı dinleme davasında karar
Aşılama programına "tetanos-difteri-aselüler boğmaca aşısı" eklendi
Aşılama programına "tetanos-difteri-aselüler boğmaca aşısı" eklendi
Merkez Bankası rezervlerinde 4 milyar 498 milyon dolarlık artış
Merkez Bankası rezervlerinde 4 milyar 498 milyon dolarlık artış
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor