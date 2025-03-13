Bakan Bolat, Zelenskiy'le görüştü

Ticaret Bakanı Bolat, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi. Bolat, görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin seyri ve geleceğe yönelik yol haritasının gündeme geldiğini bildirdi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, beraberindeki Türk müteahhitlerle birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le görüştü.

Bolat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

''Ukrayna’ya gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy tarafından beraberimizdeki Türk Müteahhitleri ile beraber kabul edildik. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin seyri ve geleceğe yönelik yol haritamızı gündeme aldık. Sayın Zelenskiy’nin, Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmadaki kararlılığımızı, Serbest Ticaret Anlaşmamızı yürürlüğe koymak için istekli olduğumuzu ve Ukrayna’nın yeniden inşaasında Türk Müteahhitlerin tecrübesini, bilgi birikimini Ukrayna’ya aktarmasına ve gerçekleştirilecek projeleri üstlenmeye hazır olduklarını yineledik. Bu kapsamda, Ukrayna’nın yeniden inşaasında etkin bir rol oynayacak Görev Gücü’nün ilk toplantısının Kiev’de gerçekleştirilmesine destek veren Sayın Zelenskiy’e kabulleri için teşekkür ederim.''