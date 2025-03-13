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Rekabet kurulu onayladı: Can Grubu Ciner Yayın Holding'i devraldı

Rekabet kurulu onayladı: Can Grubu Ciner Yayın Holding'i devraldı

Can Grubu, Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi yayın kuruluşlarını bünyesinde barındıran Ciner Yayın Holding'i devraldı.

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Ciner Yayın Holding, Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi medya kuruluşlarını bünyesinde barındırıyordu. Bu holdingin, Rekabet Kurumu tarafından onaylanan devri, şimdi Can Grubu'na yapılacak. Medya yatırımlarını sonlandırma kararı alan Park Grubu, Ciner Yayın Holding’deki tüm hisselerini Can Grubu’na devretmeye karar verdi.

Ekol Tv’nin haberine göre; Park Grubu, medya sektöründen çekilerek ana faaliyet alanı olan madencilik sektörüne odaklanacağını duyurmuştu. Devir anlaşması, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji gibi eğitim kurumlarının da sahibi olan Can Grubu ile imzalanmıştı. Yapılan açıklamalarda, bu değişimin medya sektörüne yeni bir soluk kazandıracağı vurgulandı.

KENAN TEKDAĞ YÖNETECEK

Son alınan bilgilere göre Rekabet Kurumu söz konusu devir işlemine onay verdi. Devir işlemleri sonrasında, Can Grubu’nun medya yatırımları Mehmet Kenan Tekdağ tarafından yönetilecek. Can Grubu, yaptığı açıklamada, "Park Grubu’nun saygın iş anlayışına teşekkür ederiz. Medya sektöründeki yatırımlarımızı Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Kenan Tekdağ tek yetkili olarak yönetecektir" ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarından Ciner Yayın Holding’in yönetimi Can Grubu'na geçti.

CAN GRUBU

Can Grubu, enerji, tüketim, eğitim, lojistik, sağlık ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren bir holding olup, bünyesinde Energy, Awox, SEIKON, Telefox, Energia, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Mediza Hospital, Golden Hill Otel, Tokai ve Elit gibi çeşitli şirketleri barındırmaktadır. Grubun yönetim kurulu başkanlığı ise iş dünyasının tanınmış ismi Kemal Can tarafından yürütülmektedir.

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