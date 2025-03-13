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Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu aynı takımda buluşmak üzere

Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu aynı takımda buluşmak üzere

Inter transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu faktörünü de kullanarak Arda Güler'i kadrosuna katmayı planlıyor.

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Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, takıma bir milli oyuncuyu daha transfer etmeyi planlıyor. 

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Real Madrid, Arda Güler'i satmaya sıcak bakıyor ancak oyuncunun kontrolünü elinde tutmak istiyor. Bu yüzden kiralama veya geri satın alma opsiyonlu satış düşünüyor.

Bundesliga'dan Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen'in ilgisi olsa da Arda Güler, Serie A'ya ve özellikle Inter'e daha sıcak bakıyor.

Inter'deki milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler için önemli bir referans olabilir ve adaptasyon sürecini kolaylaştırabilir.

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