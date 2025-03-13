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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şinasi Yurtsever için taziye paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şinasi Yurtsever için taziye paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Şinasi Yurtsever için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak, sanat camiasına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatı için taziye mesajı yayımladı. 

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. 

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