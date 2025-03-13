BIST 10.728
DOLAR 36,61
EURO 39,83
ALTIN 3.508,09
HABER /  EKONOMİ

Altının ons fiyatı rekor yenileyerek 3 bin dolara doğru koşuyor

Altının ons fiyatı rekor yenileyerek 3 bin dolara doğru koşuyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişeler ve jeopolitik risklerle artan belirsizlik, altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı.

Abone ol

"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik ve ABD'nin yeni gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin endişelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

Bugün altının ons fiyatı yüzde 1,7 artışla 2 bin 979,90 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Böylece, değerli metalin ons fiyatı 3 bin dolara yaklaştı.

Yeni yılın ilk gününe 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 358 dolar değer kazanırken, bu yıl 12 kez rekor yeniledi. Altının ons fiyatı geçen yıl yüzde 27 yükselirken, bu yıl da yüzde 14 artış gösterdi.

ABD'de Donald Trump'ın ocakta başkanlık görevine başlamasından beri altının ons fiyatının yaklaşık yüzde 10 değer kazanması dikkati çekti. Bu dönemde Trump'ın gümrük tarifesi politikası altın piyasasındaki en güçlü fiyat etkenlerinden biri oldu.

Analistler, ABD Başkanı Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişelerin yanında, jeopolitik ve ekonomik gerginliklerin ortasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşeteceği yönündeki beklentilerin de güvenli bir liman olarak altına olan talebi artırdığını ifade etti.

Bu arada, bazı analistler de Ukrayna'daki savaşta ateşkes sağlama çabalarında ilerleme kaydedilememesinin ardından finans piyasalarında güvenli limanlara talebin arttığını da belirterek, jeopolitik belirsizlik ortamında devam eden merkez bankası alımlarının da altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini değerlendiriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Katar, Suriye'ye elektrik sağlamaya başladı
Katar, Suriye'ye elektrik sağlamaya başladı
Trump: Rusya'nın da Ukrayna gibi ateşkes anlaşmasına "evet" demesini umuyorum
Trump: Rusya'nın da Ukrayna gibi ateşkes anlaşmasına "evet" demesini umuyorum
Bakan Yerlikaya: Amacımız, 40 yılı aşan terör girdabını ortadan kaldırmak
Bakan Yerlikaya: Amacımız, 40 yılı aşan terör girdabını ortadan kaldırmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terörsüz Türkiye' için ortak mücadele çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terörsüz Türkiye' için ortak mücadele çağrısı
Zelenskiy, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylamaya hazır olduklarını belirtti
Zelenskiy, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylamaya hazır olduklarını belirtti
Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu aynı takımda buluşmak üzere
Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu aynı takımda buluşmak üzere
Putin'den ateşkes açıklaması! Trump'a teşekkür etti
Putin'den ateşkes açıklaması! Trump'a teşekkür etti
İtalyan savunma devi Leonardo'nun CEO'sundan Baykar yorumu
İtalyan savunma devi Leonardo'nun CEO'sundan Baykar yorumu
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
Arda Turan'ın rekorunu kıracak! Yusuf Akçiçek tarihe geçebilir
Arda Turan'ın rekorunu kıracak! Yusuf Akçiçek tarihe geçebilir
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'a gitti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'a gitti
Rekabet kurulu onayladı: Can Grubu Ciner Yayın Holding'i devraldı
Rekabet kurulu onayladı: Can Grubu Ciner Yayın Holding'i devraldı