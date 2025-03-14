Mansur Yavaş o iddiayı doğruladı: Kimsenin yedeği değilim

Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun cumartesi günü Ankara'da yapacağı toplantıya katılmayacağı iddiasını doğrulayarak, “Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var” dedi. Yavaş, “Kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem” dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçimde aday olmaması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını açıkladığı toplantıya katılmaması beraberinde tartışmaları da getirdi.

Yavaş'ın eski basın danışmanı gazeteci Volkan Gültekin, Habertürk TV'de Mansur Yavaş'ın kendisine gönderdiği mesajı aktardı. Gültekin'in aktardığına göre Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Ben siyasete Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde başlamadım. Yıllardır siyaset yapıyorum. Bugüne kadar Bildiğim doğruları söylemekten çekinmedim, kimsenin kuyusunu kazmadım, kimsenin derdinden sevinç üretmedim. Bir siyasetçi hakkında 'ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim”'diye düşünüyor demek hem o siyasetçiye çok büyük bir ayıptır hem de bana karşı yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir. Ekrem başkana yapılacak hukuksuzlukların sonuna kadar karşısında olacağım. Ayrıca kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem. Bu insani açıdan da siyasi açıdan da hem bana hem Ekrem başkana ayıptır, benim açımdan kabul edilebilir bir şey değil.

Parti bir karar aldı ve ben buna saygı duyuyorum. Tartışmaların içerisinde yer almayacağım ve CHP’yi dağınık görüntüye sokacak şekilde kendimi asla konumlandırmayacağım. Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var. Bunları günü geldiğinde oturup konuşacağımız daha önce de ifade etmiştim. Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak cumartesi günkü toplantıya doğal olarak şu an için katılmayı düşünmüyorum."

Gültekin,15 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun ABB'de bir araya geleceğini söyledi. Yavaş'ın İmamoğlu'nu makamında ağırlayacağını belirten Gültekin, İmamoğlu'na çiçek takdiminde bulunulacağını ve "hayırlı olsun" mesajı verileceğini ifade etti.