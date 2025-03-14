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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş maçları tamamlandı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turunda, TSİ 23.00'te başlayan rövanş karşılaşmaları sona erdi.

Fenerbahçe, 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Rangers'a konuk oldu. Normal süresi ve uzatma devrelerini 2-0 önde bitirdiği mücadelenin penaltı atışlarında rakibine 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, 56. dakikada oyuna girdi.

Rakiplerini eleyen Rangers, Olimpik Lyon, Manchester United ve Tottenham çeyrek finale yükseldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Tottenham (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda): 3-1 (0-1)

Manchester United (İngiltere)-Real Sociedad (İspanya): 4-1 (1-1)

Olimpik Lyon (Fransa)-FCSB (Romanya): 4-0 (3-1)

Rangers (İskoçya)-Fenerbahçe: 0-2 (Penaltılarla 3-2) (3-1)

Çeyrek final eşleşmeleri

Maçların 10 ve 17 Nisan'da oynanacağı çeyrek finalde eşleşmeler şu şekilde:

Tottenham (İngiltere)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

Bodo/Glimt (Norveç)-Lazio (İtalya)

Rangers (İskoçya)-Athletic Bilbao (İspanya)

Olimpik Lyon (Fransa)-Manchester United (İngiltere)

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