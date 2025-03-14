Dünü yükselişle kapadı güne yükselişle başladı! Dolar/TL son rakamlar
Haftanın son işlem gününde piyasalarda hareketlilik sürüyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 36,6830 seviyesinden işlem görüyor.Abone ol
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın üzerinde 36,6090'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugün yüzde 0,2 artışla 36,6830 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 39,8280'den ve sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 47,4880'den satılıyor.
Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 104 seviyesinde bulunuyor.
Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşı varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.