Emekli ikramiyesine zam teklifi komisyondan geçti

Emekli bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenleme, 15,5 milyon emekliyi kapsayacak ve 2025 bütçesine 28,4 milyar lira ek maliyet getirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin Meclis’ten geçer geçmez başlayacağını duyurdu. İkramiyelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Abone ol

Emeklilere ödenen bayram ikramiyesinde artış öngören yasa teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Yapılan düzenleme ile Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emeklilere ödenecek ikramiye miktarı 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı.

Bu artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ek maliyet getireceği hesaplanırken, 15,5 milyon emeklinin bu düzenlemeden yararlanması öngörülüyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin Meclis’ten geçmesiyle birlikte 4 bin liralık ikramiyelerin emeklilerin hesaplarına hızla yatırılacağını açıkladı.

Ödemeler, emeklilerin bağlı olduğu sigorta kurumuna ve tahsis numarasına göre farklı günlerde yapılacak. 2024 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Bu düzenleme ile bayram ikramiyeleri, 2018 yılındaki ilk uygulamadan bu yana dördüncü kez artırılmış oldu