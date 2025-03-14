Stephen Curry, NBA tarihinde o alanda ilk oyuncu oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors'ın Sacramento Kings'i 130-104 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldığı maçta Stephen Curry, NBA tarihinde 4 bin "üçlük" sayısına ulaşan ilk oyuncu oldu.Abone ol
NBA'de 5 maç oynandı. Warriors, konuk ettiği Kings'i 26 sayı farkla yendi ve galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
Warriors'ta forma giyen 36 yaşındaki ABD'li oyuncu Curry, maçta kaydettiği 2 üçlükle NBA tarihinde 4 bin üçlük sayısına ulaşan ilk oyuncu oldu.
Curry'nin toplam 11 sayı attığı karşılaşmada Kings'te DeMar DeRozan'ın 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Luka Doncic'in 45 sayı yeterli olmadı
Milwaukee Bucks konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 126-106 yenerek üç maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistle oynadı.
Lakers'ta Luka Doncic, 45 sayı, 11 ribaunt kaydetmesine rağmen mağlubiyete engel olmadı.
Sonuçlar:
Detroit Pistons-Washington Wizards: 125-129
Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers: 126-106
Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 116-110
New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 93-113
Golden State Warriors-Sacramento Kings: 130-104