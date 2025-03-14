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Türkiye'de dün en yüksek hava sıcaklığı Zonguldak'ta ölçüldü

Türkiye'de dün en yüksek hava sıcaklığı Zonguldak'ta ölçüldü

Türkiye'de dün en yüksek hava sıcaklığı 32 dereceyle Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ölçüldü.

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Yurdun bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye genelinde dün en yüksek hava sıcaklığı 32 dereceyle Devrek ilçesinde kaydedildi.

Türkiye'nin en sıcak ikinci yeri 31,4 dereceyle Samsun'un Bafra ilçesi, üçüncü yeri ise 30,9 dereceyle Samsun'un Salıpazarı ve Tekkeköy ilçeleri oldu.

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