CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Toplum sağlığı için fedakarca hizmet eden tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Sağlıkta şiddetin sona erdiği, sağlık hizmetinin ticari faaliyet olarak görülmediği, hekimlerin tehdit edilmediği ve haklarını alabildiği bir Türkiye'ye inancımızla, toplum sağlığı için fedakarca hizmet eden tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum."