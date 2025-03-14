Araçlara alkolmetre geliyor: Şartnamesi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile araçlarda alkol kilidi sisteminin teknik şartları netleşti. Sürücüler, aracı çalıştırmadan önce nefes testi yapacak ve alkol sınırını aşanlar aracı kullanamayacak. Alkol kilidi, acil durum şeritte tutma sistemiyle birlikte araçlarda zorunlu hale getirilecek.

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Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile araçlarda alkol kilidi sistemine yönelik teknik şartlar netleştirildi. 2024 yılında yürürlüğe giren "Olay Veri Kaydedici Sistemler" yönetmeliğinin devamı niteliğindeki bu düzenleme, alkol kilidi sistemlerinin sahip olması gereken teknik standartları ortaya koyarak, araçlara montaj sürecinin son aşamasına geçilmesini sağladı.

ALKOL KİLİDİ NASIL ÇALIŞACAK?

Yeni sistem, sürücülerin araçlarını çalıştırmadan önce alkol seviyelerini ölçerek belirlenen sınırın üzerinde olup olmadıklarını tespit edecek. Belirlenen sınırı aşan sürücüler, aracı çalıştıramayacak.

Sistem, sürücünün nefes testi yapmasını gerektiren bir mekanizma üzerine kurulu. Çeşitli modelleri bulunan alkol kilidi, bazı araçlarda direkt olarak anahtara üflenerek çalışacak, bazı modellerde ise bağımsız bir sensör aracılığıyla ölçüm yapacak.

ALKOL KİLİDİ ACİL ŞERİTTE TUTMA SİSTEMİYLE ENTEGRE EDİLECEK

Daha önce yayımlanan yönetmelikte akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedici ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi gibi teknolojilere yer verilmişti. Yeni düzenleme ile alkol kilidi, acil durum şeritte tutma sistemi ile birlikte araçlarda zorunlu hale getirilecek.

Bu sistemin amacı, trafik güvenliğini artırarak alkol etkisindeki sürücülerin neden olduğu kazaların önüne geçmek ve daha güvenli bir sürüş ortamı sağlamak olarak belirtiliyor.

Dünyada birçok ülkede hali hazırda kullanılan alkol kilidi teknolojisinin, Türkiye’de de zorunlu hale getirilmesiyle trafik kazalarının azalması ve güvenli sürüş alışkanlıklarının yaygınlaşması bekleniyor.