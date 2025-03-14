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Hadi Özışık'tan Flash Haber TV'ye el konulmasıyla ilgili açıklamalar

Hadi Özışık'tan Flash Haber TV'ye el konulmasıyla ilgili açıklamalar

Gazeteci Hadi Özışık, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Erkan Kork'a ait "Flash Haber TV" isimli televizyon kanalına el konulmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Aynı kanalda Gaffar Yakınca ile birlikte program yapan Özışık, "Çalışan emekçilere zarar verilmesin gerisini yargı halleder diye düşünüyorum." dedi.

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"Payfix" isimli ödeme kuruluşu üzerinden yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesini sağladığı ve bu yöntemle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı öne sürülen 49 zanlı gözaltına alındı.

Örgüt elebaşısı olduğu öne sürülen Erkan Kork'a ait "Flash Haber TV" isimli televizyon kanalına, bağlı bulunduğu şirket ile beraber el konulması kararı verildi.

El konulan kanalda "Flash Gündem" programı sunan Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca, sıcak gelişmeyi canlı yayında değerlendirdiler.

"Umarım bu süreçte çalışan arkadaşlarımız mağdur edilmez"

Programın başında soruşturmaya ilişkin konuşan Özışık, şunları söyledi:

"Biz medya programı yapıyoruz. Operasyon yapılmadan Flash TV satın alma süreciyle ilgili tartışma vardı. 'İktidar falanca kişinin elinden aldı falanca kişiye verdi' diye. Hani iktidar bu televizyonu başkasının elinden alıp başkasına vermişti. 

Yargının kestiği parmak acımaz. Biz işimizin başındayız. Yeni yönetim gelir 'sizinle çalışamayız' der o zaman başka. Burada zor şartlar altında çalışanlar var. Umarım bu süreçte çalışan arkadaşlarımız mağdur edilmez. Herkes evine ekmek götürme derdinde. Çalışan emekçilere zarar verilmesin gerisini yargı halleder diye düşünüyorum."

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