BIST 10.728
DOLAR 36,68
EURO 39,89
ALTIN 3.531,18
HABER /  SPOR

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, "1 numara"nın hakkını vermek istiyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, "1 numara"nın hakkını vermek istiyor

Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) son şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 sezonunda yarıştığı "1 numaralı" ROKiT BMW motosikletiyle de aynı sevinci yaşamak istiyor.

Abone ol

Sezonun Avustralya'da gerçekleştirilen ilk ayağının ilk yarışında ikinci olan, ikinci yarışını ise motosikletinin arızalanması nedeniyle tamamlayamayan Toprak, diğer organizasyonlarda podyuma çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü ile Sakarya'da, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu yönetiminde sürdüren Rokit BMW takımı pilotu Toprak, 2. ayak yarışını 29-30 Mart'ta Portekiz'de koşacak.

Toprak, AA muhabirine, sezona istediği gibi başlangıç yapamadığını ancak sonraki yarışlara odaklandığını söyledi.

İlk yarışlarda şansızlık yaşadığını, ikinci yarışını ay sonunda Portekiz'de yapacağını belirten Toprak, "Yarışlar için burada hazırlanıyoruz. Havalar da çok güzel, her gün pistteyiz. Yani geçmişi unutmak lazım. Çok iyi bir başlangıç yapamadık ama genel olarak son birkaç senedir aslında Avusturalya'da çok iyi başlangıç yapamıyoruz. Bakalım ikinci yarış nasıl olacak göreceğiz." diye konuştu.

"İkimiz beraber podyuma çıkarsak efsane olur"

Milli motosikletçi, Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü, şampiyonanın ilk ayağındaki şansızlığı tekrar yaşamak istemediğini anlattı.

Hedefinin hiç değişmediğini ve şampiyonayı zirvede tamamlamak istediğini ifade eden Toprak, "Her zamanki hedefimiz dünya şampiyonluğu. İnşallah şampiyonluğa ulaşırız. Bu sene '1 numara' kullanıyoruz. '1 numara'yla şampiyonluk almak istiyorum. Olur olmaz göreceğiz. Şu an sadece ikinci yarışa odaklandım. İnşallah orada başarı elde edersek mutlu olacağız." şeklinde konuştu.

Toprak, şampiyonada ilk kez yarışan Yamaha Motoxracing takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu ile aynı pistte bulunmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Şampiyonada Türk rakibinin yarışmasının gurur verici olduğunu dile getiren Toprak, şunları kaydetti:

"Tabii ki de oradayken Bahattin'le konuşuyoruz çünkü hala öğrenme aşamasında ve her geçen gün daha iyi oluyor. Çünkü motora, stile alışması lazım. Güzel bir şey. Beraber olduğumuz zaman her şey daha kolay olacak. Yardım edebildiğim kadar yardım etmeye çalışıyorum pistin içinde ama daha zamana ihtiyacı var, bakalım. İkimiz beraber podyuma çıkarsak efsane olur. Yani hayalini kurduğumuz bir şeye şahitlik etmiş oluruz. İnşallah bakalım, çünkü daha zamana ihtiyacı var. Halen alışıyor, stil öğrenmesi gerekiyor ama dediğim gibi şu an gerçekten mutluyum. Çünkü aynı kategoride iki Türk yarışıyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin yaşlıları 96 ülkenin nüfusundan daha fazla
Türkiye'nin yaşlıları 96 ülkenin nüfusundan daha fazla
Ramazanda internette en çok aranan konular belli oldu
Ramazanda internette en çok aranan konular belli oldu
Almanya'dan bisikletle yola çıkan Türk genci hac yolculuğunda
Almanya'dan bisikletle yola çıkan Türk genci hac yolculuğunda
Maliye sahaya indi! Kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklama başladı
Maliye sahaya indi! Kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklama başladı
Hadi Özışık'tan Flash Haber TV'ye el konulmasıyla ilgili açıklamalar
Hadi Özışık'tan Flash Haber TV'ye el konulmasıyla ilgili açıklamalar
UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışına Barcelona damgası
UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışına Barcelona damgası
Emine Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Emine Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Dünyanın yüzde 20’si bu hastalık nedeniyle kör oldu
Dünyanın yüzde 20’si bu hastalık nedeniyle kör oldu
Kırmızı ışıkta geçenler dikkat: Ehliyetiniz iptal edilebilir
Kırmızı ışıkta geçenler dikkat: Ehliyetiniz iptal edilebilir
PFDK, Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi
PFDK, Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi
Araçlara alkolmetre geliyor: Şartnamesi Resmi Gazete'de
Araçlara alkolmetre geliyor: Şartnamesi Resmi Gazete'de
Özgür Özel, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Özgür Özel, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı