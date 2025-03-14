Ramazanda internette en çok aranan konular belli oldu

Yandex Türkiye, ramazanda internet kullanıcılarının en sık arama yaptığı konular arasında iftar saatleri, geleneksel tatlılar ve dini bilgiler yer aldığını bildirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar, Yandex Arama'da iftar saatlerinden Kadir Gecesi'ne, zekat hesaplamalarından geleneksel tatlılara kadar pek çok konuda yoğun aramalar gerçekleştirdi.

Kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği aramalar arasında "iftar saati", "namaz vakitleri", "iftar menüsü" ve "ramazan takvimi" öne çıktı. Bunun yanı sıra, ramazan kolisi, zekat hesaplama ve İslam ansiklopedisi gibi başlıklar da dikkat çeken aramalar arasında yer aldı.

Soru formatındaki aramalar da ramazan boyunca yoğunluk kazandı. Özellikle dini pratikler ve tatil planlamalarına ilişkin olarak "Kadir Gecesi ne zaman?", "İftara ne kadar kaldı?" ve "Bayram tatili kaç gün?" gibi sorular en çok merak edilenler arasında yer aldı. İbadetlere ilişkin olarak ise "Teravih namazı nasıl kılınır?" ve "Zekat nasıl hesaplanır?" soruları öne çıktı.

Yemek tarifleri aramaları, bir önceki aya kıyasla belirgin şekilde artış gösterdi. Ramazanın ilk gününde yemek tarifi aramalarının, normal günlere kıyasla dikkate değer bir artış sergilediği belirtildi. Özellikle geleneksel tatlılara yönelik aramalarda rekor seviyelere ulaşıldı.

Kullanıcılar ayrıca bayram baklavası için gerekli malzemeleri ve iftar menüsü önerilerini de araştırdı.