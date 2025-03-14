Logo Yazılım'dan KOBİ ve ERP çözümlerinde indirim kampanyası

Logo Yazılım, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ve kurumsal kaynak planlaması (ERP) çözümlerinde yüzde 30'a varan indirim sağlayan kampanya başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, her ölçekte ve sektörde işletmelerin dijitalleşme sürecinde, hedeflerine ulaşmasına destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Logo Yazılım, KOBİ segmentine yönelik "on-premise" ve "bulut tabanlı Logo KOBİ" ile "ERP" çözümlerinde indirim kampanyası sunuyor. 28 Mart'a kadar devam edecek kampanyada işletmeler, "Logo GO Wings", "Logo Netsis Wings Entegre" ve "e-Belge" çözümlerinin dahil olduğu "Logo Start 3" esnek ödeme planı aboneliklerinde geçerli yüzde 30'a varan avantajların sahibi oluyor.

Kampanya dahilinde Logo Bulut ERP'nin "Lite, Basic ve Standard" olmak üzere tüm paketlerinde yıllık yeni aboneliklerde, sepette yüzde 25 indirim uygulanıyor. e-Belge çözümleri ise ücretsiz olarak kullanılabiliyor.​​​​​​​

Logo Yazılım çözümleri, KOBİ'lere güncel mevzuata uyumluluk, zaman tasarrufu, maliyet avantajı, uçtan uca yönetim, güvenli kullanım ve kolay entegrasyon gibi faydalar da sağlıyor.