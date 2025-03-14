Bakan Kurum Hatay’da yeni evlerine taşınan depremzedelerle sokak iftarına katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’ın Defne ilçesinde yeni yapılan afet konutlarının bulunduğu Orhanlı Mahallesi’ndeki sokak iftarında depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum, “11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümü sizlere teslim etmek için canla başla çalışıyoruz. Ben tüm Hataylılara söz veriyorum; inşallah, eserlerimizi hızla tamamlayacağız” dedi.

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İftarın ardından Bakan Kurum’u evinde misafir eden Kader İpek’in “İnsan evi değil de şehri yıkılınca evsiz kalıyor. Evim yıkılsaydı başka şehirde bulurduk. Ama bizim şehrimiz gitti. İnanmadık bir gün evimizin olacağına. Bugünümüze o kadar şükrediyoruz ki; devletimizle gurur duyuyoruz” sözleri herkesi duygulandırdı.

Hatay’da bir dizi temaslarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya’daki Emlak Konut şantiyesinde inceleme yaptı. Bin 322’si konut, 214’ü ticari alan olmak üzere toplam bin 536 bağımsız bölümün inşa edildiği şantiyede mühendislerden bilgi alan Bakan Kurum, “Ramazan gününde ailenizden sevdiklerinizden ayrısınız. Hatay için mücadele ediyorsunuz. Bu çok kıymetli çok değerli. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu. Örnek daireyi de ziyaret eden Bakan Kurum, binada kullanılan Emlak Konut Asansör firmasının yerli asansörünü de inceledi. Ardından depremde yıkılan belediye binasındaki çalışmaları yerinde görüp bilgi aldı.

“İYİ Kİ HATAYLIYIZ, İYİ Kİ HEMŞEHRİYİZ”

Daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Hatay’ın Defne ilçesindeki Orhanlı Mahallesi’nde düzenlenen sokak iftarına katılan Bakan Kurum, yeni evlerine taşınan depremzede vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi. Kısa bir konuşma yapan Bakan Kurum, “Sizlere, Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını, sevgilerini ve Ramazan-ı Şerifinize dair tebriklerini iletiyorum. Kurulan bu Halil İbrahim soframıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ben bizi bu yuvalara kavuşturan, bu güzel sofralarda buluşturan, bu güzel şehre hizmet etme fırsatını veren rabbime hamdediyorum. İyi ki varsınız, İyi ki Hataylıyız, İyi ki hemşehriyiz. 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümü sizlere teslim etmek için canla başla çalışıyoruz. Hataylılara söz veriyorum; inşallah, eserlerimizi hızla tamamlayacağız. Hatay’ımızı ayağa kaldıracağız, eskisinden çok daha güçlü yapacağız” diye konuştu.

“O KADAR ACIDAN SONRA BU KADAR FERAHA İNANAMIYORUM”

Bakan Kurum ve beraberindekiler iftarın ardından aynı mahallede oturan 2 çocuklu İpek ailesinin evine konuk oldu. Bakan Kurum deprem şehitlerini rahmetle anarken 28 yaşındaki anne Kader İpek de ev sevincini gözyaşları içinde şöyle paylaştı:

Bizim için hayaldi bir evin olması. Konteyner çıktığında bile ağladım. Ev çıkınca daha çok ağladım. Çok zorluklar çektik. Çadırda kaldık. İnanmadık bir gün evimizin olacağına. Hiçbir şeyimiz yoktu bizim mindere bile razıydık. Dua ediyorduk; ‘bir evimiz olsun minder atar otururuz’ diye. Çok şükür daha fazla imkan verdi devletimiz. Bu kadar güzel bir evi hayal bile edemiyordum. Geldiğimde inanamadım. Eşime ‘burası bizim mi?’ dedim. O kadar acıdan sonra bu kadar feraha çıkmaya hala inanamıyorum. Çok büyük bir şey; o kadar güzel bir şeye vesile oldunuz ki…Unuttuk depremi diyebilirim.”

“İNSAN EVİ DEĞİL DE ŞEHRİ YIKILINCA EVSİZ KALIYOR”

Kader İpek depremde yaşadıklarını ise şöyle dile getirdi: İnanın insanın evi değil de şehri yıkılınca evsiz kalıyor. Evim yıkılsaydı başka şehirde bulurduk. Ama bizim şehrimiz gitti, başka ev de bulamadık. Bugünümüze o kadar şükrediyoruz ki; devletimizle gurur duyuyoruz. Konteynerden sonra evimiz saray gibi geldi. Beklediğimden çok çok üstün çıktı.

Bakan Kurum, ailenin çocuklarıyla da sohbet etti, “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuna ailenin küçük oğlu 8 yaşındaki Yusuf ise “Sizin gibi…” cevabını verdi.