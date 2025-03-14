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Trabzon'un 'Hafif Raylı Sistem Projesi'nde güzergahı belli oldu

Trabzon'un 'Hafif Raylı Sistem Projesi'nde güzergahı belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın Akyazı'dan havalimanı mevkisine kadar toplam 31 istasyondan oluştuğunu söyledi.

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Bakan Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Hat güzergahının belirlendiğini ifade eden Uraloğlu, "Trabzon'un ulaşım ve altyapısını güçlendirecek 32 kilometre uzunluğundaki raylı sistem projemiz, 31 istasyondan hizmet verecek." dedi.

Uraloğlu, projenin, Trabzon'un ulaşım ve altyapısını güçlendireceğine işaret ederek, "Planlanan hattın tamamlanmasıyla Akçaabat ilçesi, Meydan bölgesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Otogarı, Trabzon Havalimanı ve Yomra ilçesi arasında yolculuk talebine cevap verecek raylı sistem hattı tesis edilecek." diye konuştu.

"Akyazı ile havalimanı arası ilk etap olarak planlanmaktadır"

Bakan Uraloğlu, Akyazı'dan başlayarak, Beşirli istikametine sahilden devam eden raylı sistem hattının güzergahına ilişkin şunları kaydetti:

"Trabzon Raylı Sistem Hattı, Akyazı'dan havalimanına kadar toplam 31 istasyondan oluşuyor. Bazı istasyonlarda yer altından devam ediyor. Akyazı'da ve sahil bölümünde yer üstünden gidecek proje, daha sonra şehir içinde birçok noktaya yer altından ulaşacak."

Çalışmaların Aralık 2024'ten bu yana sürdürüldüğünü anımsatan Uraloğlu, "Hatta ait ön güzergah projeleri tamamlanmış olup, hattın geçtiği güzergah üzerinde etkileşimi bulunan kurumlarla görüşmeler devam etmektedir. Akyazı ile havalimanı arası ilk etap olarak planlanmaktadır. Etüt-proje çalışmalarının bitmesine müteakip yapım çalışmalarına başlanabilecektir." dedi.

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