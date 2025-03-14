Yalancı bahara aldanmayın! AKOM İstanbul'u uyardı kış geri geliyor

AKOM’un raporuna göre, İstanbul’da bugün sıcaklık 23 dereceye çıkacak, hafta sonu 25 dereceyi bulacak. Sıcaklıkların 17 Mart’tan itibaren Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklık hızla düşerek hafta ortasında 5 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. 19-20 Mart’ta yüksek kesimlerde kar ihtimali bulunuyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, 14 Mart 2025 Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, kentte bugün hava sıcaklıkları 15 derece seviyelerinde başlayacak ve öğle saatlerinde 23 dereceye kadar yükselecek. Güneşli havanın hakim olacağı gün boyunca yağış beklenmezken, lodosun zaman zaman kuvvetlenerek etkili olacağı ifade edildi.

Hafta sonu hava sıcaklıklarının yükselmeye devam etmesi beklenirken, 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günlerinde 24-25 derece seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Ancak Pazar günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodos fırtına seviyesine ulaşabilir.

PAZARTESİ'DEN İTİBAREN SOĞUK HAVA HAKİM OLACAK

AKOM’un verilerine göre, 17 Mart Pazartesi günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'u etkisi altına alacak. Sıcaklıkların hızla düşeceği ve hafta ortasına kadar 5 derece civarına gerileyeceği öngörülüyor. 19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.

AKOM’DAN LODOS VE SOĞUK HAVA UYARISI

AKOM, Mart ayının ilk yarısının bahar havasında geçtiğini ancak 18-23 Mart tarihleri arasında kış koşullarının etkili olacağını belirtti. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyretmesi beklenirken, ayın son haftası ve Ramazan Bayramı haftasında sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine ulaşacağı öngörülüyor.

İstanbullulara ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunan AKOM, hafta sonunda etkili olması beklenen lodos fırtınasına karşı da tedbir alınması gerektiğini vurguladı.