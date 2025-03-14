Akbank'tan Sorumlu Yapay Zeka Manifestosu

Akbank, "Sorumlu Yapay Zeka Manifestosu"nu duyurdu.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi yapay zeka uygulamalarıyla dikkati çeken Akbank, ABD'de düzenlenen ve yapay zeka uzmanlarını bir araya getiren HumanX Konferansı'nda açıkladığı manifesto aracılığıyla teknolojiyi insan odaklı, etik ve sürdürülebilir bir çerçevede kullanma konusundaki kararlılığını paylaştı.

Uluslararası finans alanında öncü çerçeveler arasında yer alan manifesto, katılımcıların ilgisini çekti.

Manifesto, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, dayanıklılık ve veri gizliliği olmak üzere altı temel ilkeye dayalı.

İlkeler çerçevesinde yapay zeka teknolojilerini sadece verimlilik ve yenilik için değil, etik ve sorumlu bir yaklaşım geliştirerek uyguladığını vurgulayan Akbank, inovasyon ve dijitalleşmenin gücünü ekonomik, toplumsal ve çevresel fayda yaratmak için kullanarak geleceğin finans ekosisteminde örnek alınacak bir model sunuyor.

Verilerin korunması ve müşteri mahremiyetinin önceliklendirilmesi, yapay zeka algoritmalarının kapsayıcı, şeffaf ve açıklanabilir olması, sürdürülebilir finansal çözümlerin geliştirilmesi, tüm modellerin operasyonel sağlamlık ve güvenlik esaslarına uygun şekilde uygulanması ve hesap verebilirlik mekanizmalarını içeren ilkelerle banka, çalışmalarını küresel standartlarda sürdürecek.

Akbank, manifestoyla duyurduğu sorumlu yapay zeka ilkelerini bir başlangıç noktası olarak konumluyor.

Hızla gelişen bu teknolojinin en iyi örneklerini sunmaya odaklanan banka, sorumlu ve etik yaklaşımını da geliştirmeye ve derinleştirmeye devam edecek. Böylece müşterilerine sunduğu yenilikçi hizmetlerle birlikte yapay zekanın etik ve sorumlu kullanımını gözeten çalışmalarıyla, bankacılığın geleceğini şekillendirmeyi sürdürüyor.