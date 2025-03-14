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Trump'ın Gazzelileri sürme planı! İsrail ve ABD, Doğu Afrika ülkeleriyle temasa geçti iddiası

Trump'ın Gazzelileri sürme planı! İsrail ve ABD, Doğu Afrika ülkeleriyle temasa geçti iddiası

İsrail ve ABD'nin, Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesi planına ilişkin Doğu Afrika ülkeleriyle temasa geçtiği iddia edildi.

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AP'nin İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv ve Washington yönetimleri, Sudan, Somali ve Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Gazzelilerin sürgün edilmesi planı için görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD ve İsrail yönetimlerinin, Gazze Şeridi'nden sürgün edilmek istenen Filistinlilerin Sudan, Somali ile Somaliland bölgesine gönderilmesini görüşmek üzere temasa geçtiği kaydedildi.

Buna karşın Sudanlı yetkililer ABD'den gelen teklifi reddettiklerini söylerken, Somali ve Somaliland yetkilileri AP'ye yaptıkları açıklamada herhangi bir temastan haberdar olmadıklarını belirtti.

Haberde, temasların ABD ve İsrail'in uluslararası kamuoyunda büyük tepki uyandıran sürgün planını ilerletme konusunda kararlı olduğunu gösterdiğine işaret edildi.

Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını öne süren Trump, bunun için başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerini işaret etmişti.

Trump'ın Gazze'ye ilişkin sürgün planını açıklamasının ardından İsrail’de aşırı sağcı siyasetçiler, sık sık Gazzelileri bölgeden sürgün etme çağrısı yapmaya başladı.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Trump'ın sözde Gazze'nin "temizlenmesi için" bölgedeki Filistinlilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesi teklifi üzerinde çalıştıklarını belirtmişti.

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