Bugün Tıp Bayramı: Sağlık çalışanlarından grev kararı

14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanları, eşit ve nitelikli sağlık hizmeti talebiyle iş bıraktı. Tabipler Birliği, sağlık hakkına sahip çıkmak için grev çağrısı yaparken, acil hastalar için hizmetin aksatılmayacağını duyurdu.

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Bugün 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlıkçılar grevde. Tabipler Birliği'nin çağrısıyla, eşit, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmetinin üretildiği bir sağlık sistemi talebiyle grev kararı aldı.

Hastanelerde eylem süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, çocuk hastalar, kanser hastaları, yoğun bakım hastaları ve hastanede yatmakta olan hastaların bakımı aksamayacak ve tıbbi zarar görmemeleri için özel gayret gösterileceği açıkladı.

Tabipler Birliği, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladığı mesajında şunları kaydetti:

"İnsan sağlığını her şeyin önünde tutan ve büyük bir özveriyle çalışan tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarız.

Tıbbiyelilerin 1919’daki işgale karşı başlattığı mücadele, bugün de TTB’nin iyi hekimlik mücadelesiyle devam ediyor. Bu mirastan ve mesleğimizden aldığımız güç ve dayanışmayla bir kez daha haykırıyoruz: Biliyoruz ki; herkes için eşit, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmetinin üretildiği bir sağlık sistemi mümkün!

Bu inançla, hekimler ve sağlık çalışanları olarak mesleğimize ve halkın sağlık hakkına sahip çıkmak için G(ö)REV’deyiz!

Tüm halkımızı mücadelemize destek vermeye çağırıyor; 14 Mart’ta muayene olmaya değil, Tıp Bayramımızı kutlamaya ve çözüm önerilerimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz."