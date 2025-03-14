Otomotiv sektörü daha çok teşvik istiyor: Üzerimizde çok baskı var

Otomotiv sektörü, elektrikli araçlara geçiş için daha fazla tüketici teşviki talep ediyor.

Abone ol

Nissan'ın yöneticisi Dunsmore, "daha fazla teşvik, daha az kısıtlama" çağrısında bulundu. Hem Dünya'da hem de Türkiye'de, elektrikli araçların vergilendirilmesinde olan eşitsizlikler ve teşvik eksiklikleri tüketicileri bu araçlardan uzak durmaya itiyor, elektrikli araç sahibi olmanın maliyeti artıyor. Markaların üzerindeki baskı ise artmaya devam ediyor.

Otomotiv endüstrisi, elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak için tüketici teşviklerinin artırılması çağrısında bulunuyor. Birçok kişinin hala tamamen batarya ile çalışan araçlara geçmekte isteksiz olduğu görülüyor ve bu durum otomotiv sektöründeki birçok ismin hükümetlerden teşvikleri yeniden başlatmasını talep etmesine neden oluyor.

SMMT Electrified etkinliğinde konuşan Nissan'ın e-mikro mobilite yöneticisi Gareth Dunsmore, sürücülerin elektrikli araç satın almaları için "daha fazla teşvik ve daha az kısıtlama" ihtiyacı duyduğunu belirtti. İngiltere'de tüketiciler için uzun süredir elektrikli araç hibesi mevcut değil ve yeni bir elektrikli araç satın alırken teşvik olmamasının yanı sıra, Nisan ayında elektrikli araçların yol vergisinden muafiyeti de sona erecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLİĞİNİN ARTAN MALİYETİ

Çoğu kullanıcı hem içten yanmalı hem de elektrikli seçenekleri sunan lüks modellerde eğer elektrikli versiyon daha uygunsa ki genelde öyle oluyor elektrikliyi tercih ediyor. Çünkü arada hatırı sayılır bir fark oluyor.

Elektrikliye geçiş döneminde bu formülü en erken BMW çözdü. Örneğin ülkemizde satılan BMW X1 modelinin fişe takılabilir hibrit ve elektrikli versiyonu hem motor gücü bakımından daha üstün hem de fiyat avantajı olması nedeniyle içten yanmalı modele göre daha çok ilgi görüyor. BMW Group'un 2024 verilerine göre, ülkemizdeki BMW modellerinin %39,5'i tamamen elektrikli modellerden oluşuyor. Bunda Türkiye'deki vergi sistemine göre ayarlanan "Türkiye Paketi" denilen modellerin katkısı da büyük olsa gerek.

Yani, pahalı bir aracın sahipliğini daha ucuz hale getirmek, elektrikli araçları daha çekici kılmanın kesinlikle benzersiz bir yolu.

İngiltere'de durumu daha da zorlaştıran bir faktör, Pahalı Araç Ek Vergisi (ECS) olarak bilinen ve Araç Tüketim Vergisi'nin (VED) ilginç bir bileşeni olan uygulamadır - esasen, yeni alındığında 40.000 £ veya daha fazla maliyeti olan her araca uygulanan ek bir ücrettir.

Sorun şu ki, Kia'nın son hesaplamalarına göre, ECS elektrikli araçların yaklaşık %70'ine uygulanıyor ve böylece elektrikli araç sahipliğinin maliyetini yılda yaklaşık 600 £ artırıyor. Bu durum "Elektrikli araç satın alın" mesajıyla doğrudan çelişiyor.

OTOMOTİV ÜRETİCİLERİNİN ENDİŞELERİ

Otomobil üreticileri, bu durumun daha az kişinin elektrikli araç tercih etmesine neden olan faktörlerden biri olduğunu söylüyor. Motorlu Araç Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) başkanı Mike Hawes şunları söyledi: "2017'de 40.000 £ olarak belirlenen Pahalı Araç Ek Vergisi, birçok premium aracı kapsayacaktı. Son birkaç yılda enflasyona maruz kaldık, bu yüzden çok daha fazla aracı kapsıyor. Asgari olarak, bu eşiği 60.000 £ veya daha yükseğe çıkarmalılar, böylece ismin önerdiği şeye odaklanır, elektrikli araçlara karşı çalışmaz."

Kia'nın İngiltere yöneticisi Paul Philpott ise şöyle konuştu: "Kia olarak, elektrikli araçlarda oldukça iyiyiz. EV3 İngiltere'de Yılın Otomobili seçildi, EV6 eski bir Avrupa COTY, EV9 Dünya COTY ödülü kazandı. Bu hedefleri kolayca geçebilmeliydik, [ancak] zorla ulaştık."

"Hepimiz, bu hedefleri kaçırırsak birim başına 15.000 £ ceza ile başımızın üzerinde tutulan kılıçlar olduğunu hissediyoruz. Milyarlarca yatırım yaptığımız teknolojiyi biz teşvik ediyor ve indirim yapıyoruz. Şu anda her şey biraz tuhaf."