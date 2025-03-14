Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz hamle! Mansur Yavaş'ı ziyaret edecek

Yarın düzenlenecek buluşma için Ankara’ya gelecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, programından önce, buluşmaya katılmayacağını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı belediyedeki makamında ziyaret edecek.

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CHP’nin 23 Mart’ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenleyeceği ön seçime tek aday olarak girecek olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarına başladı.

8 Mart Cumartesi günü İzmir'de ilk adımı atan İmamoğlu, daha sonra Kayseri ve Adana'da halka seslendi. İBB Başkanı 12 Mart’ta da Kastamonu'da seçmene seslendi.

İmamoğlu, yarın Ankara Mamak’ta Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda buluşma düzenleyecek. İmamoğlu burada partililere seslenecek.

Yarınki toplantıya katılmayacağı iddialarını doğrulayan Mansur Yavaş, “Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var” dedi.

İmamoğlu ABB’de Yavaş’ı ziyaret edecek

T24’ün edindiği bilgiye göre, İmamoğlu yarın saat 11.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret edecek.

Ziyarette Yavaş, İmamoğlu’na çiçek takdiminde bulunarak, seçim çalışmalarında başarılar dileyecek.