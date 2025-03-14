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Gönül Dağı'na yeni bir isim daha! Usta oyuncu kadroda

Gönül Dağı'na yeni bir isim daha! Usta oyuncu kadroda

TRT1 ekranlarında beş sezondur devam eden ve cumartesi akşamlarına damga vuran Gönül Dağı dizisine yeni bir isim daha katılıyor. 182. bölümde sezon finali yapması planlanan diziye usta oyuncu Tuna Orhan katıldı.

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Cumartesi akşamlarına damga vuran ve beş sezondur TRT1 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Gönül Dağı dizisine yeni bir isim dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ferhat Eşsiz’in yapımcılığını üstlendiği Köprü Film imzalı dizinin kadrosuna usta oyuncu Tuna Orhan dahil oldu.

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Usta oyuncu Eskişehir’de çekilen dizide “Baklavacı Kahraman” rolünü canlandırıyor. İlgiyle izlenen dizinin yeni bir değişiklik olmazsa 182. Bölümde sezon finali yapması planlanıyor.

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