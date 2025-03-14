Türkiye, yeni sezonda Avrupa'ya kaç takım gönderecek? UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Bu sonucun ardından Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 43,9 puanla 10’uncu sırada tamamladı. Peki Türkiye, yeni sezonda Avrupa'ya kaç takım gönderecek?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 üstün tamamladığı maçta İskoçya'nın Rangers takımına penaltı atışlarında 3-2 yenildi.
Sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti. Bu vedanın ardından Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 43,9 puanla 10’uncu sırada tamamladı.
Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı
Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak. Aynı sezonun lig 2’ncisi, Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak. UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2 takım gidecek. Konferans Ligi elemelerinde 1 takım yer alacak.
10. TÜRKİYE: 43.900 PUAN