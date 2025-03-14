Terör örgütü PKK'dan yeni süreç açıklaması: Bu koşullarda mümkün değil

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yaptığı örgütü lağvetme çağrısı, ateşkes süreci ve ardından yaşanan bölgesel gelişmelere yönelik konuşan PKK yöneticilerinden Cemil Bayık, "Herkes biliyor ki bu koşullarda kongrenin toplanması mümkün değildir ve tehlikelidir. Koşullar sağlanırsa, kongre toplanır ve o kararları alır" dedi.

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Öcalan'ın, PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması yönündeki açıklamasından sonra, terör örgütü PKK Yürütme Komitesi, Öcalan’ın çağrısına katıldıklarını ve gereklerini yerine getireceklerini belirtti. Komite, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını da istedi.

PKK Yürütme Komitesi, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiklerini belirterek, saldırı olmadıkça hiçbir silahlı gücün eylem yapmayacağını vurguladı.

"Bu koşullarda mümkün değil"

ANF'nin aktardığına göre; Bayık, askeri operasyonlara dikkat çekerek; "Herkes biliyor ki bu koşullarda kongrenin toplanması mümkün değildir ve tehlikelidir. Koşullar sağlanırsa, kongre toplanır ve o kararları alır. Hareket bunu zaten açık bir şekilde ilan etti. Eşbaşkanlık olarak biz de bunu ilan ettik. Herkes de bunu biliyor" diye konuştu.

"Aleviler de bilmelidir ki, bu hamlenin temel güçlerinden biri de onlar"

Suriye'de geçici hükümet konumunda bulunan Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan anlaşmaya yönelik de konuşan Bayık, "Bu başlangıçtır, iyi bir başlangıçtır. Aleviler de bilmelidir ki, bu hamlenin temel güçlerinden biri de onlardır" dedi.

Bayık, özetle şunları söyledi:

"Türkiye’de demokrasi gelişirse, Kürt sorunu dahil Türkiye’deki tüm sorunlar çözülür. Bu durum Ortadoğu’da büyük bir etki yaratır. Ortadoğu’da da demokratikleşme gelişir. Demokratik ulus, halkların kardeşliği, halkların birliği, adalet sağlanır. Şimdiden bile hamlenin etkileri Suriye’de görülüyor. Şu an Suriye’de, Kuzey ve Doğu Suriye ile Şam hükümeti bir ittifak gerçekleştirdi. Bu başlangıçtır, iyi bir başlangıçtır. Aleviler de bilmelidir ki, bu hamlenin temel güçlerinden biri de onlardır."