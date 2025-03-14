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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde çobanlara ateş açtı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde çobanlara ateş açtı

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde çobanlara ateş açtı bazı küçükbaş hayvanları telef etti.

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Ülkenin resmi haber ajansı NNA'ya göre, Lübnan'ın güneydeki Hamamis Tepesi'nde konuşlu bulunan İsrail askerleri çobanlara ve hayvanlarına ateş açtı.

Lübnan ordusuna ait kontrol noktası yakınında gerçekleştirilen saldırıda, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın doğu bölgelerinde yoğun uçuşlar yaptığı görüldü.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan resmi makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 86 kişi hayatını kaybederken 285 kişi de yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Muhabir:Mahmut Geldi

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