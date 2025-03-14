Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından başlatılan Kamuda Yapay Zeka Dönüşümü Projesi'nde, 24 teknik personele yapay zeka araçları ve geliştirilmesi konusunda eğitim verildi.

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Kamuda Yapay Zeka Dönüşümü Projesi ilk mezunlarını verdi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından başlatılan proje kapsamında eğitimi tamamlayan kamu personellerine sertifikaları verildi.

Mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, 3 Aralık 2024'te başlayan ilk eğitimin Milli Savunma Bakanlığı tarafından seçilen 24 teknik personelle yapıldığını belirtti.

140 saatlik eğitim programında, makine öğrenmesinden derin öğrenmeye kadar yap

Kamuda yapay zeka dönüşümü

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından başlatılan Kamuda Yapay Zeka Dönüşümü Projesi'nde, 24 teknik personele yapay zeka araçları ve geliştirilmesi konusunda eğitim verildi.

Kamuda Yapay Zeka Dönüşümü Projesi ilk mezunlarını verdi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından başlatılan proje kapsamında eğitimi tamamlayan kamu personellerine sertifikaları verildi.

Mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, 3 Aralık 2024'te başlayan ilk eğitimin Milli Savunma Bakanlığı tarafından seçilen 24 teknik personelle yapıldığını belirtti.

140 saatlik eğitim programında, makine öğrenmesinden derin öğrenmeye kadar yapay zekaya dair temel konseptler teorik ve uygulamalı olarak işlendi.

Kamuda Yapay Zeka Dönüşümü Projesi eğitiminin ilk dönemi tamamlandı

Teknik personellere, açık kaynak yapay zeka kütüphane ve araçları ile yapay zeka araçlarının geliştirilmesine dair teknik eğitimler verildi.

Tancan, proje kapsamında kamu kurumlarındaki yetkinliği artırarak, yapay zeka teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, söz konusu eğitimlerin ileride Milli Savunma Bakanlığı ile yürütülecek Ar-Ge projelerine de zemin olacağını paylaştı.

Çok sayıda kamu kurumundan projeye yoğun ilgi olduğunu belirten Tancan, "Bu durum, kamuda yetkin uzman sayımızın ve kamunun verisinden değer ürettiğimiz projelerin artacağının bir göstergesidir." dedi.

ay zekaya dair temel konseptler teorik ve uygulamalı olarak işlendi.

Kamuda Yapay Zeka Dönüşümü Projesi eğitiminin ilk dönemi tamamlandı

Teknik personellere, açık kaynak yapay zeka kütüphane ve araçları ile yapay zeka araçlarının geliştirilmesine dair teknik eğitimler verildi.

Tancan, proje kapsamında kamu kurumlarındaki yetkinliği artırarak, yapay zeka teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, söz konusu eğitimlerin ileride Milli Savunma Bakanlığı ile yürütülecek Ar-Ge projelerine de zemin olacağını paylaştı.

Çok sayıda kamu kurumundan projeye yoğun ilgi olduğunu belirten Tancan, "Bu durum, kamuda yetkin uzman sayımızın ve kamunun verisinden değer ürettiğimiz projelerin artacağının bir göstergesidir." dedi.