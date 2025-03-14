BIST 10.728
DOLAR 36,67
EURO 40,02
ALTIN 3.531,18
HABER /  GÜNCEL

Kamuda yapay zeka dönüşümü

Kamuda yapay zeka dönüşümü

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından başlatılan Kamuda Yapay Zeka Dönüşümü Projesi'nde, 24 teknik personele yapay zeka araçları ve geliştirilmesi konusunda eğitim verildi.

Abone ol

Kamuda Yapay Zeka Dönüşümü Projesi ilk mezunlarını verdi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından başlatılan proje kapsamında eğitimi tamamlayan kamu personellerine sertifikaları verildi.

Mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, 3 Aralık 2024'te başlayan ilk eğitimin Milli Savunma Bakanlığı tarafından seçilen 24 teknik personelle yapıldığını belirtti.

140 saatlik eğitim programında, makine öğrenmesinden derin öğrenmeye kadar yap

Kamuda yapay zeka dönüşümü

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından başlatılan Kamuda Yapay Zeka Dönüşümü Projesi'nde, 24 teknik personele yapay zeka araçları ve geliştirilmesi konusunda eğitim verildi.

Kamuda Yapay Zeka Dönüşümü Projesi ilk mezunlarını verdi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından başlatılan proje kapsamında eğitimi tamamlayan kamu personellerine sertifikaları verildi.

Mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, 3 Aralık 2024'te başlayan ilk eğitimin Milli Savunma Bakanlığı tarafından seçilen 24 teknik personelle yapıldığını belirtti.

140 saatlik eğitim programında, makine öğrenmesinden derin öğrenmeye kadar yapay zekaya dair temel konseptler teorik ve uygulamalı olarak işlendi.
Kamuda Yapay Zeka Dönüşümü Projesi eğitiminin ilk dönemi tamamlandı

Teknik personellere, açık kaynak yapay zeka kütüphane ve araçları ile yapay zeka araçlarının geliştirilmesine dair teknik eğitimler verildi.

Tancan, proje kapsamında kamu kurumlarındaki yetkinliği artırarak, yapay zeka teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, söz konusu eğitimlerin ileride Milli Savunma Bakanlığı ile yürütülecek Ar-Ge projelerine de zemin olacağını paylaştı.

Çok sayıda kamu kurumundan projeye yoğun ilgi olduğunu belirten Tancan, "Bu durum, kamuda yetkin uzman sayımızın ve kamunun verisinden değer ürettiğimiz projelerin artacağının bir göstergesidir." dedi.

ay zekaya dair temel konseptler teorik ve uygulamalı olarak işlendi.
Kamuda Yapay Zeka Dönüşümü Projesi eğitiminin ilk dönemi tamamlandı

Teknik personellere, açık kaynak yapay zeka kütüphane ve araçları ile yapay zeka araçlarının geliştirilmesine dair teknik eğitimler verildi.

Tancan, proje kapsamında kamu kurumlarındaki yetkinliği artırarak, yapay zeka teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, söz konusu eğitimlerin ileride Milli Savunma Bakanlığı ile yürütülecek Ar-Ge projelerine de zemin olacağını paylaştı.

Çok sayıda kamu kurumundan projeye yoğun ilgi olduğunu belirten Tancan, "Bu durum, kamuda yetkin uzman sayımızın ve kamunun verisinden değer ürettiğimiz projelerin artacağının bir göstergesidir." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Polonya milli takım kadrosuna Süper Lig'den 3 futbolcu davet edildi
Polonya milli takım kadrosuna Süper Lig'den 3 futbolcu davet edildi
İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini Trump'a şikayet etti
İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini Trump'a şikayet etti
İşçiler dikkat! İşverene tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz
İşçiler dikkat! İşverene tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz
Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, terör örgütü PKK'ya soğuk duş
Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, terör örgütü PKK'ya soğuk duş
Putin ile Selman, Ukrayna ve petrol piyasalarını görüştü
Putin ile Selman, Ukrayna ve petrol piyasalarını görüştü
Esenler'de bina çöktü! Yanındaki binalar da hasar gördü
Esenler'de bina çöktü! Yanındaki binalar da hasar gördü
Gönül Dağı'na yeni bir isim daha! Usta oyuncu kadroda
Gönül Dağı'na yeni bir isim daha! Usta oyuncu kadroda
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, Bakan Kemal Memişoğlu'na telefon
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, Bakan Kemal Memişoğlu'na telefon
Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz hamle! Mansur Yavaş'ı ziyaret edecek
Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz hamle! Mansur Yavaş'ı ziyaret edecek
Bugün Tıp Bayramı: Sağlık çalışanlarından grev kararı
Bugün Tıp Bayramı: Sağlık çalışanlarından grev kararı
Otomotiv sektörü daha çok teşvik istiyor: Üzerimizde çok baskı var
Otomotiv sektörü daha çok teşvik istiyor: Üzerimizde çok baskı var
Trabzon'un 'Hafif Raylı Sistem Projesi'nde güzergahı belli oldu
Trabzon'un 'Hafif Raylı Sistem Projesi'nde güzergahı belli oldu