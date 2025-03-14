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İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini Trump'a şikayet etti

İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini Trump'a şikayet etti

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri, esirleri kaderlerine terk etmekle suçladıkları Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini ABD Başkanı Donald Trump'a şikayet etti.

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını sürdürmesi için sık sık çağrı yapan İsrailli esirlerin aileleri, yayımladıkları açıklamayla Trump'tan yardım istedi.

Başbakan Netanyahu'yu "halkını defalarca kandırmak, boş vaatlerde bulunmak ve rehineleri terk etmekle" suçlayarak Trump'a şikayet eden aileler, "İsrail hükümeti, bir buçuk yıldan uzun süredir sevdiklerimizin hayatlarıyla oynuyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın "artık müdahale edebilecek ve bu kabusa son verebilecek" tek kişi olduğunu vurgulayan aileler, ABD Başkanı'ndan yardım istedi.

Aileler, Netanyahu'nun kamuoyunu nasıl aldattığını açıklayacaklarını duyurdu

İsrailli esirlerin aileleri, sağ İsrailli esirlerin tümünün serbest kalmasını sağlamak için derhal harekete geçmemesi halinde Netanyahu hükümetinin kamuoyunu nasıl aldattığını açıklayacaklarını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başbakanı, orduyu ve güvenlik kurumlarını kapalı kapılar ardında dinledik ve halka nasıl tamamen farklı bir hikaye anlattıklarını gördük.

Bize söylenen her şeyi, tüm tutulmayan sözleri, insan hayatından ziyade siyasi çıkarlara dayalı olarak alınan tüm vahim kararları açıklayacağız. Sorumsuz liderlerin yalan söylemesine ve başarısızlıklarını örtbas etmeye devam etmesine izin vermeyeceğiz."

İsrailli esirlerin yakınları, Netanyahu'yu Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmek ve ikinci aşama müzakerelerinin başlatılmasını kasıtlı olarak geciktirmekle suçluyor.

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