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Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belirlendi.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer kafileye şu isimleri aldı:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Ernest Muçi, Keny Arroyo"

Bu isimler kadroda yok

Tedavileri devam eden Jonas Svensson ve Bahtiyar Zaynutdinov'un yanı sıra yeni transfer Elan Ricardo da Konya kafilesine dahil edilmedi.

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