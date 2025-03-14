CHP’li Başkan yerini MHP’li isme bıraktı

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi tarihinde bir ilk yaşandı. CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara katılacağı programlar nedeniyle başkanlık koltuğunu CHP’li bir isme değil, MHP’li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara'ya teslim etti.Abone ol
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yarın bir dizi programa katılmak üzere Ankara’ya gidecek.
Ziyaretleri dolayısıyla şehir dışında olacak olan Köksal’ın başkanlık makamını bir isme bırakması gerekiyordu.
Yerini MHP’li isme bıraktı
Sözcü'de yer alan habere göre Köksal’ın vekalet yetkisini MHP’li Halil İbrahim Baykara’ya bırakması dikkat çekti.
Afyonkarahisar Belediyesi tarihinde, başkan vekilliğinin muhalefet partisine verilmesi bir ilk olarak değerlendiriliyor.