İş insanı Beyhan Benardete’nin son mektubu ortaya çıktı

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden iş insanı Beyhan Benardete’nin, ölümünden önce üvey kızları Aylin Saruhan ve Rezzan Benardete’ye yazdığı mektup ortaya çıktı. Benardete’nin, mektubunda af dileyip helallik istediği öğrenildi.

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26 Şubat’ta beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden ünlü iş insanı Beyhan Benardete’nin, ölümünden önce üvey kızlarına yazdığı bir mektup bulundu. Benardete’nin ofisinde ortaya çıkan ve adeta bir vasiyet niteliği taşıyan mektup, sosyetenin gündemine oturdu.

MEKTUBUNDA ÜVEY KIZLARINDAN AF DİLEDİ

Sosyetenin tanınmış isimlerinden 61 yaşındaki Beyhan Benardete’nin, eşi Adil Benardete’nin ilk evliliğinden olan kızları Aylin Saruhan ve Rezzan Benardete’ye hitaben bir mektup kaleme aldığı ortaya çıktı. Benardete, mektubunda üvey kızlarından af dileyerek helallik istemiş.



Mektubun, Benardete’nin ani ölümünden önce yazıldığı ancak kendisi tarafından gönderme fırsatı bulunamadığı tahmin ediliyor. Yakın çevresi, iş insanının öleceğini hissetmiş gibi bu mektubu yazdığını dile getiriyor.

MEKTUBUN SOSYETEDE YARATTIĞI ETKİ

Günaydın yazarı Bülent Cankurt’un aktardığına göre, özellikle Rezzan Benardete’nin mektubu okuduktan sonra büyük bir duygusal etki altında kaldığı belirtiliyor.

Cankurt, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Mektupta Beyhan Hanım, üvey kızlarından af dileyip helallik istemiş. Sanki öleceğini biliyormuş gibi Aylin Hanım'a ve Rezzan Hanım'a böyle bir mektup yazmış ama maalesef mektubu göndermeye ömrü vefa etmemiş. Beyhan Hanım'ın ofisindeki çekmecesinde bulunan mektubu kızlar okumuş ve çok etkilenmiş.

Özellikle Rezzan Benardete, günlerdir mektubun etkisindeymiş. Bu arada hiç duymamıştım ama demek ki, Beyhan Benardete ile üvey kızları arasında bir sorun yaşanmış ve Beyhan Hanım, onlarla arasını düzeltmek istemiş."