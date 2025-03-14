BIST 10.728
DOLAR 36,68
EURO 39,95
ALTIN 3.531,18
HABER /  GÜNCEL

İş insanı Beyhan Benardete’nin son mektubu ortaya çıktı

İş insanı Beyhan Benardete’nin son mektubu ortaya çıktı

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden iş insanı Beyhan Benardete’nin, ölümünden önce üvey kızları Aylin Saruhan ve Rezzan Benardete’ye yazdığı mektup ortaya çıktı. Benardete’nin, mektubunda af dileyip helallik istediği öğrenildi.

Abone ol

26 Şubat’ta beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden ünlü iş insanı Beyhan Benardete’nin, ölümünden önce üvey kızlarına yazdığı bir mektup bulundu. Benardete’nin ofisinde ortaya çıkan ve adeta bir vasiyet niteliği taşıyan mektup, sosyetenin gündemine oturdu.

MEKTUBUNDA ÜVEY KIZLARINDAN AF DİLEDİ

Sosyetenin tanınmış isimlerinden 61 yaşındaki Beyhan Benardete’nin, eşi Adil Benardete’nin ilk evliliğinden olan kızları Aylin Saruhan ve Rezzan Benardete’ye hitaben bir mektup kaleme aldığı ortaya çıktı. Benardete, mektubunda üvey kızlarından af dileyerek helallik istemiş.


Mektubun, Benardete’nin ani ölümünden önce yazıldığı ancak kendisi tarafından gönderme fırsatı bulunamadığı tahmin ediliyor. Yakın çevresi, iş insanının öleceğini hissetmiş gibi bu mektubu yazdığını dile getiriyor.

MEKTUBUN SOSYETEDE YARATTIĞI ETKİ

Günaydın yazarı Bülent Cankurt’un aktardığına göre, özellikle Rezzan Benardete’nin mektubu okuduktan sonra büyük bir duygusal etki altında kaldığı belirtiliyor.

Cankurt, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Mektupta Beyhan Hanım, üvey kızlarından af dileyip helallik istemiş. Sanki öleceğini biliyormuş gibi Aylin Hanım'a ve Rezzan Hanım'a böyle bir mektup yazmış ama maalesef mektubu göndermeye ömrü vefa etmemiş. Beyhan Hanım'ın ofisindeki çekmecesinde bulunan mektubu kızlar okumuş ve çok etkilenmiş.

Özellikle Rezzan Benardete, günlerdir mektubun etkisindeymiş. Bu arada hiç duymamıştım ama demek ki, Beyhan Benardete ile üvey kızları arasında bir sorun yaşanmış ve Beyhan Hanım, onlarla arasını düzeltmek istemiş."

ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! Kadroda 3 yeni isim...
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! Kadroda 3 yeni isim...
Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic'i kabul etti
Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic'i kabul etti
Konya'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması
Konya'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması
Terör örgütü PKK'dan yeni süreç açıklaması: Bu koşullarda mümkün değil
Terör örgütü PKK'dan yeni süreç açıklaması: Bu koşullarda mümkün değil
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
ATM’den para çekmek artık eskisi gibi olmayacak! Yeni zorunluluk geliyor
ATM’den para çekmek artık eskisi gibi olmayacak! Yeni zorunluluk geliyor
CHP’li Başkan yerini MHP’li isme bıraktı
CHP’li Başkan yerini MHP’li isme bıraktı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde çobanlara ateş açtı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde çobanlara ateş açtı
Kamuda yapay zeka dönüşümü
Kamuda yapay zeka dönüşümü
Polonya milli takım kadrosuna Süper Lig'den 3 futbolcu davet edildi
Polonya milli takım kadrosuna Süper Lig'den 3 futbolcu davet edildi
İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini Trump'a şikayet etti
İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini Trump'a şikayet etti
İşçiler dikkat! İşverene tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz
İşçiler dikkat! İşverene tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz