Petrol Ofisi'nden motosiklet sürücülerini sevindiren kampanya

Petrol Ofisi Grubu, İçişleri Bakanlığı'nın motosiklet kazalarını önlemek için başlattığı "Bir Kural 1 Ömür" eylem planına destek olmak amacıyla özel bir kampanya başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi istasyonlarına kaskıyla gelen motosiklet sürücüleri, benzin alımlarında yüzde 5 yakıt puan kazanırken madeni yağ alımlarında ise yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

Kampanyadan faydalanmak isteyen sürücüler Petrol Ofisi mobil uygulamasını indirip kaydolarak araç tipini motosiklet olarak seçecek, kaskları yanlarında olduğu takdirde benzin ve madeni yağ alımlarından yararlanabilecek.

15 Haziran'a kadar devam edecek kampanyada kullanıcılar kazandıkları yakıt puanları 30 Haziran'a kadar benzin alımlarında kullanabilecekler.

"Her gün yaklaşık 350 kazanın kaydı alınıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Baş Pazarlama Yöneticisi (CMO) Murat Zengin, karayollarında 6 milyonu aşkın motosiklet bulunduğunu belirterek, "Bazı illerimizdeki motosiklet sayısı otomobil sayısını dahi aşıyor ancak ne yazık ki bu talebin ve yoğunluğun karşılığını yol güvenliğinde sağlayamıyoruz. Her gün yaklaşık 350 kazanın kaydı alınıyor. Yüzlerce kişi canından oluyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'nın "Bir Kural 1 Ömür" mottosuyla başlattığı farkındalık çalışmasına destek vermek amacıyla söz konusu kampanyanın hayata geçirildiğine işaret eden Zengin, "Kampanyamız ile motosiklet sürücülerine ekonomik avantajlar sunarak, kask kullanımını yaygınlaştırmayı ve trafik güvenliğine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Sektördeki öncü konumumuzun bize kazandırdığı deneyim ile daha güvenli yollar ve bilinçli bir sürüş kültürü oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.