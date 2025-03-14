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Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu

Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş arazide kadın cesedi bulundu. Uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen Küçükzeybek'in cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

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Yeşildere Mahallesi 2859 sokakta boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, 31 yaşındaki Nermin Küçükzeybek'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Vücudunda herhangi bir kesici, delici alet ve darp yarası görülmeyen Küçükzeybek'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen Küçükzeybek'in cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

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