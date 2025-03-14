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Sıcaklık kısa sürede 22 derece birden düşecek! Tarih belli oldu , o güne çok dikkat edin

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sıcaklık kısa sürede 22 derece birden düşecek! Tarih belli oldu , o güne çok dikkat edin

Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, İstanbul'a kutuplardan gelen soğuk hava dalgasıyla, sıcaklıkta kısa sürede 22 derecelik sert düşüş yaşanacağını söyledi.

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Özdemir, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, mart ayının başından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirtti. Bu durumun 17 Mart'a kadar devam edeceğini kaydeden Özdemir, "Özellikle çöl üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle birçok bölgede yazı aratmayan günler yaşanıyor. İstanbul'da cumartesi günü sıcaklık 27 dereceye kadar çıkacak." dedi.

Özdemir, 18 Mart'tan itibaren hava sistemlerinde değişim yaşanacağını vurgulayarak, "Kutuplar üzerinden gelen karasal polar hava kütlesi, sıcaklıkları hızla düşürecek. Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklığın 5 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Bu durum, çok kısa sürede 22 derecelik ani bir sıcaklık düşüşü anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Bu tür ani sıcaklık değişimlerinin insan sağlığı üzerinde önemli etkileri olabileceğini belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için bu değişimler risk oluşturabilir. Vatandaşlarımızın hava durumunu takip ederek uygun tedbirleri alması gerekiyor. Sıcaklık düşüşüyle birlikte yağmur ve sağanak da etkili olacak. Özellikle İstanbul başta olmak üzere, birçok şehirde yağmur ve yer yer sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte don ve buzlanma riski de ortaya çıkabilir. Bu nedenle sürücülerin dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması önem taşıyor."

Özdemir, hava durumu güncellemelerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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